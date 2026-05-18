Общество

Выдача бесплатных лекарств изменится в Казахстане

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 18:36 Фото: Zakon.kz
Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов 18 мая 2026 года рассказал, как к 2027 году планируют изменить подход к выдаче бесплатных лекарств в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, анализировалась ли эффективность расходов "СК-Фармации" с точки зрения качества лечения пациентов и насколько можно было бы сократить затраты, если бы закуп лекарств ориентировался прежде всего на потребности пациентов, а не только на цену препаратов и производителей.

"Вот вы очень правильный вопрос задали. Я хочу сказать, что в Казахстане 3,4 млн человек получают бесплатное амбулаторное лекарственное обеспечение. И мы, наверное, по этому показателю выше многих стран. Но вопрос в том, что, как вы сейчас сказали, не все эти препараты пациенты потребляют. Поэтому с этого года мы переходим к персонифицированным заявкам. То есть пациентам планируют выдавать именно те препараты, которые назначил лечащий врач. Для этого сейчас ведется большая работа по внедрению цифровой платформы и системы мониторинга с участием "СК-Фармации", медицинских организаций и врачей", – озвучил Тимур Муратов.

По его словам, переход на такую систему планируется завершить уже в этом году, а с 2027 года пациенты смогут получать необходимые им препараты по назначению врачей.

Журналисты также уточнили, как будет работать новая система на практике и не придется ли пациенту после назначения врача ждать необходимый препарат неделю или месяц из-за закупочных процедур и поставок.

"Нет, тут же вопрос идет об обеспечении. То есть то, что мы сейчас будем собирать заявки, это будет назначено доктором тому или иному пациенту с хроническим заболеванием. Надо понимать, что амбулаторное лекарственное обеспечение дается для пациентов с хроническими заболеваниями. Это сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертония, иные там, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет. Те пациенты, если они регулярно не будут потреблять лекарства, то это приведет к осложнениям, и они поступят в стационар. Для этих пациентов можно индивидуально подобрать терапию согласно его коморбидности, веса, роста и каких-то его индивидуальных особенностей. И в течение года закупить и обеспечивать этими препаратами. Доктор будет выписывать дозировку", – продолжил он.

Ранее стало известно, что из-за конфликта на Ближнем Востоке предупредили о возможном дефиците лекарств.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств
16:47, 15 мая 2026
Бесплатные лекарства для казахстанцев: в Минздраве поделились хорошими новостями
Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств
12:27, 11 ноября 2025
Бесплатные лекарства продавали в аптеках Казахстана
Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, лечение, вирус, вирусы, инфекции, инфекция, цены на лекарство, стоимость лекарства, стоимость лекарств
12:30, 10 января 2025
В Казахстане изменят систему выдачи бесплатных лекарств
