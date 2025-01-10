В Атырау осудили беременную седьмым ребенком сотрудницу ЦОНа за удаление важных данных

Суд №2 города Атырау 10 января рассмотрел уголовное дело в отношении сотрудницы НАО "Правительство для граждан" по обвинению в незаконном уничтожении и модификации информации, связанной с критически важной информационно-коммуникационной инфраструктурой, сообщает Zakon.kz.

Как установил суд, с 2022 по 2023 год подсудимая, используя свои служебные полномочия, незаконно удаляла данные о собственниках недвижимости из информационной системы, а также вносила ложную информацию. Эти действия повлекли нарушение прав граждан и государственных интересов.

Смягчающими обстоятельствами суд признал полное признание вины, наличие шестерых несовершеннолетних детей на иждивении подсудимой, а также ее беременность.

Подсудимая признана виновной и приговорена к штрафу в размере 738 400 тенге с лишением права занимать должности, связанные с доступом к информационно-коммуникационной инфраструктуре, сроком на 1 год.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Более 32 млн тенге "заработал" экс-глава спецЦОНа за помощь с получением прав.