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Общество

В Атырау осудили беременную седьмым ребенком сотрудницу ЦОНа за удаление важных данных

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 23:28 Фото: Zakon.kz
Суд №2 города Атырау 10 января рассмотрел уголовное дело в отношении сотрудницы НАО "Правительство для граждан" по обвинению в незаконном уничтожении и модификации информации, связанной с критически важной информационно-коммуникационной инфраструктурой, сообщает Zakon.kz.

Как установил суд, с 2022 по 2023 год подсудимая, используя свои служебные полномочия, незаконно удаляла данные о собственниках недвижимости из информационной системы, а также вносила ложную информацию. Эти действия повлекли нарушение прав граждан и государственных интересов.

Смягчающими обстоятельствами суд признал полное признание вины, наличие шестерых несовершеннолетних детей на иждивении подсудимой, а также ее беременность.

Подсудимая признана виновной и приговорена к штрафу в размере 738 400 тенге с лишением права занимать должности, связанные с доступом к информационно-коммуникационной инфраструктуре, сроком на 1 год.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Более 32 млн тенге "заработал" экс-глава спецЦОНа за помощь с получением прав. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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