В Атырау осудили беременную седьмым ребенком сотрудницу ЦОНа за удаление важных данных
Как установил суд, с 2022 по 2023 год подсудимая, используя свои служебные полномочия, незаконно удаляла данные о собственниках недвижимости из информационной системы, а также вносила ложную информацию. Эти действия повлекли нарушение прав граждан и государственных интересов.
Смягчающими обстоятельствами суд признал полное признание вины, наличие шестерых несовершеннолетних детей на иждивении подсудимой, а также ее беременность.
Подсудимая признана виновной и приговорена к штрафу в размере 738 400 тенге с лишением права занимать должности, связанные с доступом к информационно-коммуникационной инфраструктуре, сроком на 1 год.
Приговор суда вступил в законную силу.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Более 32 млн тенге "заработал" экс-глава спецЦОНа за помощь с получением прав.