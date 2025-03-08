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Общество

Северо-западный циклон и осадки: какая погода ожидает казахстанцев 9 марта

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 17:55 Фото: pexels
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 9 марта 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.
"Погоду в Казахстане по-прежнему будет определять северо-западный циклон. Из-за этого на территории страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. На юге и востоке республики они будут особенно интенсивные", – сообщили в РГП "Казгидромет".

В целом по стране ожидаются туман, гололед, усиление ветра. На севере, востоке и в центре – метель. В горных районах Жамбылской области прогнозируют усиление юго-западного ветра с порывами до 30 метров в секунду и более.

В Астане 9 марта будет переменная облачность, временами снег, поземок, туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12 -14°, днем -8 -10°.

В Алматы ночью ожидается переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, возможны осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +6+8°.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4° и днем +10+12°.

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы. По данным РГП "Казгидромет", на следующей неделе в городе днем ожидается потепление до 12 градусов, но в то же время будут идти осадки.

Андрей Дюсупов
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