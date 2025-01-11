Из-за сильного тумана и неблагоприятных метеоусловий в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Синоптики РГП "Казгидромет" объявили в нескольких регионах Казахстана штормовое предупреждение на 12-14 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Резкая смена погоды ожидается ночью и утром 12 января на западе и севере Акмолинской области, а также в Кокшетау, где прогнозируют туман.

12 января в центре Кызылординской области также будет туман. Он ожидается временами и в самой Кызылорде.

О туманах синоптики предупреждают и в других регионах:

на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ;

; на востоке, юге, в центре Абайской области ;

; на востоке Атырауской области ;

; на севере Актюбинской области;

на западе, севере, востоке Костанайской области и в Костанае ;

и в ; на севере Мангистауской области ;

; на юге, западе Северо-Казахстанской области ;

; на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске ;

и в ; на юге, западе, в горных и предгорных районах в Туркестанской области ;

; на севере и востоке Павлодарской области ;

; на востоке и в горных районах Жетысуской области.

12-14 января на севере, юге, в горных районах Жамбылской области и в Таразе ожидается туман. Также синоптики предупреждают о сильном северо-восточном ветре с 13 по 14 января. В горных районах области он может достигать 15-20 м/с.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени объявлено:

в Абайской области

с 20:00 11 января до 20.00 12 января по городу Семей в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

в Восточно-Казахстанской области

с 20:00 11 января до 20.00 12 января по городу Усть-Каменогорску в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – метеорологические условия (ослабление ветра, штиль, туманы, образование задерживающих слоев инверсии температуры), способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха и неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и смога в Алматы и 13 областях.