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Из-за сильного тумана и неблагоприятных метеоусловий в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, снег, холод, туман, туман в горах, высокогорный спортивный комплекс, заморозки, туман в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 16:16 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" объявили в нескольких регионах Казахстана штормовое предупреждение на 12-14 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Резкая смена погоды ожидается ночью и утром 12 января на западе и севере Акмолинской области, а также в Кокшетау, где прогнозируют туман.

12 января в центре Кызылординской области также будет туман. Он ожидается временами и в самой Кызылорде.

О туманах синоптики предупреждают и в других регионах:

  • на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области;
  • на востоке, юге, в центре Абайской области;
  • на востоке Атырауской области;
  • на севере Актюбинской области;
  • на западе, севере, востоке Костанайской области и в Костанае;
  • на севере Мангистауской области;
  • на юге, западе Северо-Казахстанской области;
  • на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске;
  • на юге, западе, в горных и предгорных районах в Туркестанской области;
  • на севере и востоке Павлодарской области;
  • на востоке и в горных районах Жетысуской области.

12-14 января на севере, юге, в горных районах Жамбылской области и в Таразе ожидается туман. Также синоптики предупреждают о сильном северо-восточном ветре с 13 по 14 января. В горных районах области он может достигать 15-20 м/с.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени объявлено:

в Абайской области

  • с 20:00 11 января до 20.00 12 января по городу Семей в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

в Восточно-Казахстанской области

  • с 20:00 11 января до 20.00 12 января по городу Усть-Каменогорску в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – метеорологические условия (ослабление ветра, штиль, туманы, образование задерживающих слоев инверсии температуры), способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха и неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и смога в Алматы и 13 областях.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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