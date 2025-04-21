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Общество

На курорте в Актау не могут утилизировать туши гниющих тюленей

Тюлень, тюлени, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 03:59 Фото: unsplash
Отдыхающие сообщили об обнаружении более десятка туш тюленей в районе 43-го километра близ Актау. Компетентные органы рассказали, почему гниющих млекопитающих не утилизировали, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, отдыхающие сообщили, что вдоль берега в районе 43-го километра лежат останки не менее 15 погибших тюленей.

В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области сообщили, что, вероятнее всего, их выбросило на берег еще осенью прошлого года.

"Чиновники и экологи на тот момент зафиксировали массовую гибель млекопитающих. Часть побережья была очищена. В труднодоступных же местах, куда не смогла добраться техника, тюлени остались лежать под открытым небом. На кадрах видно, что туши занесло песком", – отметили специалисты.

Каспийский тюлень включен в Красную книгу в Казахстане и в других прикаспийских странах – России, Туркменистане и Азербайджане.

Ранее сообщалось, что каспийские осетры и тюлени оказались под угрозой из-за глобального потепления.

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Аксинья Титова
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