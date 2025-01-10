Гололед и туманы: прогноз погоды в Алматы на неделю

Согласно данным РГП "Казгидромет", на следующей неделе в южной столице днем ожидается потепление до 5 градусов, осадки не прогнозируются, сообщает Zakon.kz.

По информации ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в течение недели, с 11 по 17 января 2025 года, в городе будет наблюдаться туман и гололедица. Ночные морозы смягчатся с -10°C до -5°C.

11 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°C, днем 0+2°C.

12 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°C, днем 0+2°C.

13-14 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°C, днем +1+3°C.

15-16 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°C, днем +2+4°C.

17 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +3+5°C.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается на территории Казахстана в выходные дни. По словам специалистов, в некоторых регионах возможно похолодание до -27°С, мокрый снег и дождь.