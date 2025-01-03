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События

Принцип "Закон и Порядок" должен быть незыблем – Токаев прокомментировал резонансное убийство в Талгаре

Президент , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 09:58 Фото: akorda.kz
В ходе интервью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о трагическом инциденте в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

По мнению главы государства, принцип "Закон и Порядок" в нашей стране должен быть незыблем.

"В своем Послании, еще до происшествия в Талгаре, потребовал от правоохранительных органов покончить с криминалитетом и бандитизмом. Надо помнить, во время январских событий именно бандитские группы выступили в качестве исполнителей организации массовых беспорядков. В последние два года государство показало свою способность эффективно бороться с организованной преступностью. Выявляется и пресекается деятельность наиболее опасных преступных групп, определяются их коррупционные связи и источники финансирования. В прошлом году к уголовной ответственности привлечено 246 лиц, в том числе 30 лидеров организованных преступных группировок. Эта работа находится на моем особом контроле. После происшествия в Талгаре правоохранительные органы приняли все необходимые меры, подозреваемые в преступлении задержаны. Следственные действия подошли к завершению. В скором времени состоится суд по данному делу", – отметил глава государства.

Он добавил, что все меры уполномоченных органов в связи с трагическим случаем в Талгаре полностью соответствуют требованиям закона. Остальное – домыслы и инсинуации деструктивных деятелей, попытки политизировать ситуацию.

"Применительно к фигурантам данного инцидента хочу напомнить, что казахский народ с распростертыми объятиями принял соотечественников из-за рубежа, назвал их қандасами. И те, кто прибыл на свою историческую Родину, обязаны строго соблюдать законы Казахстана, не нарушать общественный порядок, не совершать незаконные деяния, тем более в странах прежнего проживания они вели себя так, как этого требовали власти".Касым-Жомарт Токаев

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.

9 декабря на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Полата. По предварительным данным, 30-летний Нурганат Гаипбаев покончил жизнь самоубийством через повешение. Позднее ДП Алматинской области показал предсмертные сообщения дяди 16-летнего подростка.

10 декабря полиция задержала отца Шерзата – Каржаубая Нурымова, так как, по данным ДП Алматинской области, во время похорон "произошел инцидент, угрожавший общественному порядку и безопасности окружающих, в том числе несовершеннолетних детей". Он получил 15 суток ареста за совершение мелкого хулиганства. Уже 12 декабря стало известно, что в отношении отца Шерзата завели уголовное дело.

13 декабря аким Алматинской области Марат Султангазиев выразил соболезнования семье Шерзата Полата и обратился к казахстанцам.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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