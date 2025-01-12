Опасная погода: в Шымкенте и 11 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В Шымкенте и 11 областях Казахстана на 13 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На юге, западе, севере Атырауской области ожидается туман. В Атырау временами ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

На юге Кызылординской области ожидается туман.

На севере, юге Абайской области ожидается туман. В Семее ночью и утром ожидается туман, а также неблагоприятные метеоусловия второй степени.

На западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман, а также неблагоприятные метеоусловия второй степени.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Сутки 13 января по г. Шымкент в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняются НМУ первой степени.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман

На западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. В Костанае ожидается туман.

13 января на востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем в районе Алакольских озер порывы до 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали о погоде, которая ждет казахстанцев 13 января. Подробнее можно узнать здесь.