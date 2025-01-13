Личная неприязнь довела казахстанку до штрафа в почти полмиллиона тенге

Жительница Кызылорды разместила клеветнический пост в соцсетях, не думая о том, что может понести ответственность за ложь, сообщает Zakon.kz.

В Специализированном суде по административным правонарушениям города рассмотрели дело по части 2 статьи 73-3 КоАП "Клевета". Согласно материалам дела, подсудимая из-за личной неприязни опубликовала в своем профиле в TikTok пост с недостоверной информацией о горожанке, оклеветав ее и тем самым опорочив ее честь и достоинство.

"Подсудимая свою вину признала. Пост был удален ранее. Есть заключение судебной психолого-филологической экспертизы, протокол об административном правонарушении, рапорты сотрудников полиции, объяснительные и другие материалы дела. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершенное публично или с использованием масс-медиа или сетей телекоммуникаций, влечет административную ответственность, поэтому наказание неизбежно. В данном деле наложен штраф", – отметил администратор городского суда по административным правонарушениям Айгуль Аблаева.

Решением суда кызылординку оштрафовали на 465 192 тенге.

Похожий случай произошел с жительницей Туркестанской области. Там женщину тоже обязали выплатить крупную сумму за пост в Fаcebook.

Также Zakon.kz писал, что в Костанае оштрафовали клиентку, которая очернила таксиста, а в Китае арестовали женщину, подозреваемую в "клевете" на олимпийских игроков.