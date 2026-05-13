Казахстанка вымогала полмиллиона тенге, угрожая слить личные фото мужчины

В Уральске сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали 31-летнюю местную жительницу по подозрению в вымогательстве. Об этом 13 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

По информации правоохранительных органов, женщина требовала у мужчины крупную сумму денег, угрожая в случае отказа опубликовать в открытом доступе его личные фотографии.

Подозреваемая оценила свое молчание в 500 тысяч тенге. При обыске у нее были изъяты помеченные денежные средства, а также мобильный телефон.

В памяти устройства полицейские обнаружили материалы, подтверждающие факт угроз и противоправной деятельности.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование", – добавили в полиции.

