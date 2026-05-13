#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
467.63
547.69
6.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
467.63
547.69
6.36
Происшествия

Казахстанка вымогала полмиллиона тенге, угрожая слить личные фото мужчины

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 01:12 Фото: pexels
В Уральске сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали 31-летнюю местную жительницу по подозрению в вымогательстве. Об этом 13 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

По информации правоохранительных органов, женщина требовала у мужчины крупную сумму денег, угрожая в случае отказа опубликовать в открытом доступе его личные фотографии.

Подозреваемая оценила свое молчание в 500 тысяч тенге. При обыске у нее были изъяты помеченные денежные средства, а также мобильный телефон.

В памяти устройства полицейские обнаружили материалы, подтверждающие факт угроз и противоправной деятельности.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование", – добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что казахстанец слил фото своей обнаженной бывшей девушки и получил срок.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество
16:00, 19 сентября 2025
Астанчанин лишился более полумиллиона тенге после знакомства в интернете
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
23:45, 27 февраля 2026
Мошенница провернула жилищную аферу и заработала 20 млн тенге в Семее
задержание, Уральск, вымогательство
17:14, 07 апреля 2025
Казахстанец вымогал деньги через фальшивые знакомства в соцсетях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
00:44, 14 мая 2026
Стрикленд раскрыл список травм после боя с Чимаевым на UFC 328
Фото: ATP
00:15, 14 мая 2026
Экс-теннисист объяснил, почему может провалиться возможный бойкот "Шлемов"
Фото: UFC
23:34, 13 мая 2026
Стали известны гонорары Чимаева и Стрикленда за титульный бой UFC 328
Фото: ФК &quot;Сабах&quot;
23:03, 13 мая 2026
"Сабах" с Покатиловым в воротах стал обладателем Кубка Азербайджана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: