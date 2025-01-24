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События

Как тигры из зоопарка Алматы обрадовались "посленовогоднему" подарку

Как тигры из зоопарка Алматы обрадовались &quot;посленовогоднему&quot; подарку, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 15:43 Фото: Instagram/almatyzoo
Алматинцы приняли участие в ежегодной акции "Сдай елку". Администрация городского зоопарка опубликовала новое видео, показав, как тигры отреагировали на появление в вольере хвойных деревьев, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, реакция полосатых хищников не заставила себя ждать.

В кадре можно увидеть, как тигры с интересом обнюхивают деревья, играют с ними и даже пробуют на зуб.

"Такие подарки не только разнообразят их будни, но и дают возможность проявить природное любопытство. Акция закончилась, а эмоции остались!"Пресс-служба зоопарка Алматы

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 15:43
Алматинский зоопарк запустил акцию по сбору елок для животных
, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 15:43

Комментаторы шутливо спросили: "Они их вместо зубочисток используют?".

  • Как маленькие дети.
  • Каждому по елке нужно было.
  • Как дети на все новое, – пишут другие пользователи Сети.

Алматинцы не первый раз принимают участие в жизни города. К примеру, неделей ранее Ботсад опубликовал призыв о помощи. Он касался недостатка корма для птиц в зимнее время года. Позже стало известно, что благодаря неравнодушным горожанам удалось собрать более 200 кг корма всего за три дня.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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