Как тигры из зоопарка Алматы обрадовались "посленовогоднему" подарку

Алматинцы приняли участие в ежегодной акции "Сдай елку". Администрация городского зоопарка опубликовала новое видео, показав, как тигры отреагировали на появление в вольере хвойных деревьев, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, реакция полосатых хищников не заставила себя ждать.

В кадре можно увидеть, как тигры с интересом обнюхивают деревья, играют с ними и даже пробуют на зуб.

"Такие подарки не только разнообразят их будни, но и дают возможность проявить природное любопытство. Акция закончилась, а эмоции остались!" Пресс-служба зоопарка Алматы

Материал по теме Алматинский зоопарк запустил акцию по сбору елок для животных

Комментаторы шутливо спросили: "Они их вместо зубочисток используют?".

Как маленькие дети.

Каждому по елке нужно было.

Как дети на все новое, – пишут другие пользователи Сети.

Алматинцы не первый раз принимают участие в жизни города. К примеру, неделей ранее Ботсад опубликовал призыв о помощи. Он касался недостатка корма для птиц в зимнее время года. Позже стало известно, что благодаря неравнодушным горожанам удалось собрать более 200 кг корма всего за три дня.