Похолодание в Астане до -10°С, снег в Алматы и весна в Шымкенте – прогноз погоды с 12 по 14 ноября

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Жителям трех крупнейших городов Казахстана предоставили подробный прогноз погоды на ближайшие дни. Так, по данным синоптиков РГП "Казгидромет", с 12 по 14 ноября 2025 года в Астане похолодает до -10°С, в Алматы выпадет снег, а в Шымкенте наступит весна, сообщает Zakon.kz.

Астана 12 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, поземок. Ночью и утром порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0 – -2°С, днем с дальнейшим понижением.

13 ноября: облачно, ночью снег, поземок, гололед. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -2-4°С.

14 ноября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -1-3°С. Алматы 12 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0 – +2°С, днем +10-12°С.

13 ноября: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +2-4°С, днем +9-11°С.

14 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0 – +2°С, днем +8-10°С. Шымкент 12 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 – +2°С, днем +15-17°С.

13-14 ноября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2-4°С, днем +17-19°С. Мы уже рассказывали, что на 11 ноября метеорологи объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана. Подробнее ознакомиться с материалом можно по этой ссылке.

