#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Общество

Похолодание в Астане до -10°С, снег в Алматы и весна в Шымкенте – прогноз погоды с 12 по 14 ноября

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 14:26 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Жителям трех крупнейших городов Казахстана предоставили подробный прогноз погоды на ближайшие дни. Так, по данным синоптиков РГП "Казгидромет", с 12 по 14 ноября 2025 года в Астане похолодает до -10°С, в Алматы выпадет снег, а в Шымкенте наступит весна, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 12 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, поземок. Ночью и утром порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0 – -2°С, днем с дальнейшим понижением.
  • 13 ноября: облачно, ночью снег, поземок, гололед. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -2-4°С.
  • 14 ноября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -1-3°С.

Алматы

  • 12 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0 – +2°С, днем +10-12°С.
  • 13 ноября: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +2-4°С, днем +9-11°С.
  • 14 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0 – +2°С, днем +8-10°С.

Шымкент

  • 12 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 – +2°С, днем +15-17°С.
  • 13-14 ноября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2-4°С, днем +17-19°С.

Мы уже рассказывали, что на 11 ноября метеорологи объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана. Подробнее ознакомиться с материалом можно по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Метель в Астане, +12° в Алматы и почти лето в Шымкенте: прогноз погоды на три дня
20:34, 09 ноября 2025
Метель в Астане, +12° в Алматы и почти лето в Шымкенте: прогноз погоды на три дня
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 10 по 12 августа
17:48, 09 августа 2025
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 10 по 12 августа
От -15℃ до +12℃: погода в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня
15:37, 13 января 2025
От -15℃ до +12℃: погода в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: