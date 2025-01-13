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Общество

"Спецоперацию" по спасению кота развернули в Астане

&quot;Спецоперацию&quot; по спасению кота развернули в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 19:06 Фото: Telegram/qr_tjm
В Астане спасатели МЧС пришли на помощь к коту по кличке Чаппи, который забрел в нишу одной из опор моста по ул. Сарайшык в районе Есиль, сообщает Zakon.kz.

Четвероногого увидел прохожий, который обратился за помощью по номеру 112.

"Спасатели добрались до места, благополучно спустили животное с помощью альпинистского снаряжения и вручили его подоспевшей к месту происшествия хозяйке", – рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Хозяйка Чаппи выразила слова благодарности спасателям МЧС.

"Спецоперацию" по спасению кота развернули в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 19:06

Фото: Telegram/qr_tjm

10 января 2025 года мы писали о чуде, которое произошло на Алаколе. Сообщалось, что на озере откололась льдина с 25 рыбаками. К счастью, спасателям удалось спасти всех.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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