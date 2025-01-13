"Спецоперацию" по спасению кота развернули в Астане

Фото: Telegram/qr_tjm

В Астане спасатели МЧС пришли на помощь к коту по кличке Чаппи, который забрел в нишу одной из опор моста по ул. Сарайшык в районе Есиль, сообщает Zakon.kz.

Четвероногого увидел прохожий, который обратился за помощью по номеру 112. "Спасатели добрались до места, благополучно спустили животное с помощью альпинистского снаряжения и вручили его подоспевшей к месту происшествия хозяйке", – рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. Хозяйка Чаппи выразила слова благодарности спасателям МЧС. Фото: Telegram/qr_tjm 10 января 2025 года мы писали о чуде, которое произошло на Алаколе. Сообщалось, что на озере откололась льдина с 25 рыбаками. К счастью, спасателям удалось спасти всех.

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