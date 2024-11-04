Трогательная сцена спасения малышки произошла в Алматы

Спасатели МЧС пришли на помощь двухлетней девочке и ее маме, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, в службу 112 позвонила обеспокоенная женщина. Она рассказала, что захлопнулся замок межкомнатной двери, за которой осталась ее двухлетняя дочь.

К месту вызова оперативно прибыли спасатели МЧС. Они аккуратно с помощью шуруповерта открыли дверь.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В знак благодарности женщина позволила дочери ближе познакомиться с ее спасителем, разрешив ему взять девочку на руки для памятного фото.

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