Кота сняли с электрической опоры в Актобе

Забравшегося на электрическую опору кота спасли сотрудники МЧС в Актобе, сообщает Zakon.kz.

В экстренную службу поступило сообщение о том, что возле дома в микрорайоне Заречный-3 по улице Зерде на электрическую опору забрался кот и не может самостоятельно спуститься.

На помощь попавшему в западню зверьку незамедлительно выехали спасатели городской части. С помощью трехколенной лестницы они благополучно сняли кота с высоты. К счастью, животное не пострадало.

"Спасатели готовы ежедневно защищать не только человеческие жизни, но и жизни братьев наших меньших. На этот раз они помогли сохранить чье-то душевное спокойствие, а возможно, и любимца целой семьи", – подчеркнули в МЧС.

Ранее спасатели протянули руку помощи другому несчастному животному – верблюжонку, провалившемуся в яму в Кызылординской области.