#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
515.03
584.82
6.24
Происшествия

Кота сняли с электрической опоры в Актобе

Кот, спасение, МЧС РК , фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 13:35 Фото: pixabay
Забравшегося на электрическую опору кота спасли сотрудники МЧС в Актобе, сообщает Zakon.kz.

В экстренную службу поступило сообщение о том, что возле дома в микрорайоне Заречный-3 по улице Зерде на электрическую опору забрался кот и не может самостоятельно спуститься.

На помощь попавшему в западню зверьку незамедлительно выехали спасатели городской части. С помощью трехколенной лестницы они благополучно сняли кота с высоты. К счастью, животное не пострадало.

"Спасатели готовы ежедневно защищать не только человеческие жизни, но и жизни братьев наших меньших. На этот раз они помогли сохранить чье-то душевное спокойствие, а возможно, и любимца целой семьи", – подчеркнули в МЧС.

Ранее спасатели протянули руку помощи другому несчастному животному – верблюжонку, провалившемуся в яму в Кызылординской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Двухлетнего ребенка доставили в больницу на вертолете МЧС в Кызылординской области
Происшествия
11:26, Сегодня
Двухлетнего ребенка доставили в больницу на вертолете МЧС в Кызылординской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: