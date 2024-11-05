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Пожилой казахстанец намеренно сбил двух полицейских: его не стали лишать свободы

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 11:21 Фото: Zakon.kz
В Костанайской области вынесли приговор мужчине, намеренно наехавшему на своем авто на двух сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.

По информации уголовного суда региона, жителя Карабалыкского района судили за применение насилия, не опасного для жизни, в отношении двух представителей власти, в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей. Дело рассматривали присяжные заседатели.

"Подсудимый, препятствуя требованиям сотрудников патрульной полиции, исполнявших свои служебные обязанности по охране общественного порядка и дорожного движения, на своем автомобиле намеренно совершил наезд на двух сотрудников, причинив последним телесные повреждения. Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде шести лет лишения свободы с применением статьи 55 ч. 4 УК", – рассказали в суде.

Сам подсудимый в суде вину не признал. В качестве смягчающих обстоятельств признан его преклонный возраст и состояние здоровья.


"С учетом установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде четырех лет ограничения свободы, с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания. Мера пресечения в виде содержания под стражей заменена на более мягкую меру, осужденный освобожден из-под стражи в зале суда", – сообщили в суде.

Кроме того, с осужденного в счет компенсации морального вреда в пользу каждого потерпевшего судом взыскано по 500 тыс. тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Инцидент произошел в апреле 2024 года. Как рассказали в полиции, в поселке Карабалык 64-летний мужчина припарковал авто около местного отдела полиции с нарушениями правил дорожного движения. К нему вышли двое полицейских и сделали замечание. Не подчинившись их законным требованиям, мужчина попытался скрыться с места, наехав на сотрудников. У обоих зафиксированы телесные повреждения в виде ушибов и ссадин.

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