События

Заказное убийство бывшего мужа в ЗКО: Эльвире Еркебаевой запросили 7,5 года тюрьмы

участники процесса по заказному убийству в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 17:45 Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова
В Уральске в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам завершается процесс по делу о заказном убийстве. Обвиняемыми по делу проходят Эльвира Еркебаева и Максим Кузнецов, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, 40-летняя подсудимая из-за неприязненных отношений с бывшим мужем решила организовать его убийство. Для этого она попросила знакомого Максима Кузнецова о помощи.

По словам прокурора Дины Изтлеуовой, вина подсудимых по статье "Покушение на убийство из корыстных побуждений в группе лиц по предварительному сговору" была полностью доказана. Гособвинение попросило признать их виновными и назначить наказание:

  • Эльвире Еркебаевой лишение свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев
  • Максиму Кузнецову – 10 лет тюрьмы.

Защитники подсудимых, в свою очередь, заявили, что дело сфабриковано и вина их подзащитных не доказана. Эльвира Еркебаева и Максим Кузнецов попросили суд оправдать их.

подсудимая, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 17:45

Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова


"Дело сырое, полное грубейших нарушений. Этому свидетельство аудиозаписи, фонографическая экспертиза, которая указала, что организатором в его был Галиев (киллер – прим.автора), он руководил всем. Но прокуроры закрыли глаза на все это. Конечно, мы не согласны с запрошенными сроками и будем писать президенту, в Генпрокуратуру и в Верховный суд, и расскажем о страшных нарушениях, которые здесь происходили", – заявила адвокат Тамара Сарсенова.

Подробности этого дела озвучили в начале 2025 года, когда стартовал суд.

Весной 2024 года, после задержания Еркебаевой, в Казнете появилась петиция в ее защиту. В полиции прокомментировали эту петицию и доводы, указанные в ней.

Алекса Новикова
