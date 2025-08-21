Заказное убийство бывшего мужа в ЗКО: Эльвире Еркебаевой запросили 7,5 года тюрьмы
По версии следствия, 40-летняя подсудимая из-за неприязненных отношений с бывшим мужем решила организовать его убийство. Для этого она попросила знакомого Максима Кузнецова о помощи.
По словам прокурора Дины Изтлеуовой, вина подсудимых по статье "Покушение на убийство из корыстных побуждений в группе лиц по предварительному сговору" была полностью доказана. Гособвинение попросило признать их виновными и назначить наказание:
- Эльвире Еркебаевой лишение свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев
- Максиму Кузнецову – 10 лет тюрьмы.
Защитники подсудимых, в свою очередь, заявили, что дело сфабриковано и вина их подзащитных не доказана. Эльвира Еркебаева и Максим Кузнецов попросили суд оправдать их.
Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова
"Дело сырое, полное грубейших нарушений. Этому свидетельство аудиозаписи, фонографическая экспертиза, которая указала, что организатором в его был Галиев (киллер – прим.автора), он руководил всем. Но прокуроры закрыли глаза на все это. Конечно, мы не согласны с запрошенными сроками и будем писать президенту, в Генпрокуратуру и в Верховный суд, и расскажем о страшных нарушениях, которые здесь происходили", – заявила адвокат Тамара Сарсенова.
Подробности этого дела озвучили в начале 2025 года, когда стартовал суд.
Весной 2024 года, после задержания Еркебаевой, в Казнете появилась петиция в ее защиту. В полиции прокомментировали эту петицию и доводы, указанные в ней.