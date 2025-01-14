Непристойное поведение пьяного соседа возмутило жителей Экибастуза

Фото: pixabay

Жители Экибастуза сняли на видео и пожаловались в полицию на соседа, который вел себя непристойно в нетрезвом состоянии, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что жильцы дома по улице Королева пожаловались на соседа, который в пьяном состоянии в подъезде выражался нецензурной бранью. Это они сняли на видео. "Изучив видео сотрудники полиции сопроводили мужчину на медицинское освидетельствование, подтвердившее опьянение. Судом мужчина подвергнут административному аресту сроком на 10 суток с установлением особых требований в виде запрета на употребление алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ сроком на три месяца. Также раз в месяц мужчина обязан являться в органы внутренних дел для профилактической беседы", – отметили в полиции. Стражи порядка призывают казахстанцев сообщать на пульт "102" о правонарушениях. Ранее сообщалось о другом инциденте. Пьяного водителя задержали в Уральске.

Поделиться новостью