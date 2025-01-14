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Общество

Непристойное поведение пьяного соседа возмутило жителей Экибастуза

Непристойное поведение пьяного соседа возмутило жителей Экибастуза, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 21:12 Фото: pixabay
Жители Экибастуза сняли на видео и пожаловались в полицию на соседа, который вел себя непристойно в нетрезвом состоянии, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что жильцы дома по улице Королева пожаловались на соседа, который в пьяном состоянии в подъезде выражался нецензурной бранью. Это они сняли на видео.

"Изучив видео сотрудники полиции сопроводили мужчину на медицинское освидетельствование, подтвердившее опьянение. Судом мужчина подвергнут административному аресту сроком на 10 суток с установлением особых требований в виде запрета на употребление алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ сроком на три месяца. Также раз в месяц мужчина обязан являться в органы внутренних дел для профилактической беседы", – отметили в полиции.

Стражи порядка призывают казахстанцев сообщать на пульт "102" о правонарушениях.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Пьяного водителя задержали в Уральске.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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