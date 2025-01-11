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События

В Актобе медсестра с туберкулезом работала в детской больнице

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, анализы, сдача анализов, кровь, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 19:35 Фото: Zakon.kz
В Сети распространилась информация о том, что в многопрофильной областной детской больнице Актобе работала медсестра с открытой формой туберкулеза, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию подтвердили в управлении здравоохранения области. 

"Администрация ГКП "Многопрофильная областная детская больница" на ПХВ подтверждает факт регистрации туберкулеза у сотрудника стационара. В момент оформления на работу в декабре 2023 года сотрудник проходил медицинский осмотр, санитарная книжка имеется с допуском на работу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре 2024 года у нее подтвержден факт туберкулеза.

"Все контактные, в том числе медицинские работники, проходят обследования. Медицинский персонал своевременно проходит медицинские осмотры, без которого не допускаются к работе. Достоверность прохождения медицинских осмотров контролируется администрацией стационара", – заключили в Облздраве.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области в два раза выросла заболеваемость туберкулезом среди детей. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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