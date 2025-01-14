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Общество

7,8 миллиона тенге выплатит поликлиника за ДТП в Уральске

7,8 миллиона тенге выплатит поликлиника за ДТП в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 19:26 Фото: Zakon.kz
В Уральске завершился суд по делу о ДТП с каретой скорой медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" рассказывает, что авария произошла 19 января 2024 года с участием нескольких авто. В результате был поврежден автомобиль мужчины, виновником ДТП признали городскую поликлинику.

"Страховая компания оценила ущерб в 2,3 млн тенге, но водитель с этим не согласился и обратился к независимым экспертам. Они рассчитали сумму в 8,8 млн тенге. Поликлиника и страховая компания отказались платить". Западно-Казахстанский областной суд

Тогда суд назначил судебную товароведческую экспертизу, которая оценила ущерб в 9,2 млн тенге. Суд обязал страховую компанию выплатить 2,4 млн тенге, а поликлинику – 7,8 млн тенге.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о другой аварии. Мощное ДТП с участием трех машин произошло в Алматы.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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