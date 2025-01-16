Выбил телефон из рук пациентки: агрессивного стоматолога наказали в Конаеве

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Конаев Алматинской области 16 января рассмотрел дело в отношении врача-стоматолога С., обвиняемого в мелком хулиганстве, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года в стоматологическом кабинете, где между врачом С. и гражданкой К. возник конфликт. В ходе ссоры С., проявив грубость, выбил телефон из рук К. и заставил ее покинуть кабинет, что квалифицировано как неуважение к окружающим и нарушение общественного порядка.

На судебном заседании С. не признал свою вину, пояснив, что лишь требовал, чтобы пациентка покинула кабинет. Потерпевшая К. настаивала на привлечении врача к ответственности, подтвердив изложенные в протоколе факты.

Доказательства, представленные в суде, включали рапорт сотрудника полиции, электронный протокол, объяснения свидетелей и видеозапись. На основании этих материалов суд установил вину врача и вынес решение.

Суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства и назначил С. наказание в виде административного штрафа в размере 20 МРП, что составляет 73 840 тенге.

Постановление суда обжалованию не подлежит.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Алматинец оскорбительно приставал к прохожим на улице и был арестован на 15 суток.