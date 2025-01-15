Убийство морпеха в Мангистау: В части не было психолога

В Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам в Астане продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве солдата-срочника Марата Баркулова, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых находится экс-командир взвода войсковой части 25744 регионального командования "Запад" Минобороны Дамир Досов. Его обвиняют в умышленном убийстве (ч.1 ст. 99 УК РК) 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. В Астане продолжается допрос свидетелей. Сегодня, 15 января, в суде допросили начальника штаба бригады Багдата Майлиева.

Он сообщил, что во время полевого выхода на полигоне командир взвода Дамир Досов согласно графику заступил в наряд на круглосуточное боевое дежурство. С ним проводили инструктаж и объясняли правила обращения с оружием. Оружие выдавалось только офицерам.

"В магазине было восемь патронов, ему выдали два магазина. Всего 16 патронов. Позже узнал, что Досов выстрелил в лицо Баркулову", – сказал Багдат Майлиев.

Он также сообщил, что психологическое тестирование Дамир Досов не проходил, так как в штате бригады не было психолога.

7 сентября 2024 года командир взвода в Актау на территории полигона "Оймаша" произвел выстрел из табельного пистолета ПМ в рядового. Ранее по делу допросили мать погибшего.