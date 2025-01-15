Гибель солдата в Мангистау: в суде допросили мать погибшего

В специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам в Астане проходит главное судебное разбирательство по делу о гибели солдата-срочника Марата Баркулова, сообщает Zakon.kz.

Суд начался в декабре 2024 года. На скамье подсудимых находится экс-командир взвода одной из воинской частей Минобороны Дамир Досов. Его обвиняют в умышленном убийстве (ч.1 статья 99 УК РК) 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. Процесс ведет судья Тамара Королевская.

Сейчас в суде проходит допрос свидетелей. Мать погибшего Асия Баркулова рассказала, что сын в июле жаловался на нового командира взвода и назвал его "неадекватным".

"В августе начал часто звонить с разных номеров. Просил денег по 500-1500 тенге. У них на территории части есть магазин. Звонил не только мне, но и родственникам, отцу и друзьям. 1 сентября сын позвонил, мы разговаривали час. 2 сентября он позвонил и голос у него был встревоженный. Срочно попросил номер папы. Через определитель я выяснила, что сын звонил с номера Дамира. Как оказалось, Марат так и не позвонил папе", – сказала Асия Баркулова.

Она вспомнила, что 6 сентября сын звонил сестре, просил деньги. 7 сентября семья узнала о гибели сына.

Отец погибшего солдата Ербол Кунтинов сообщил журналистам, что в деле много неясных моментов. По словам отца, на учениях Дамир Досов выстрелил в лицо Марату Кунтинову. Свидетелями происшествия стали 4-5 сослуживцев.

"Парни говорят: сидели после бани в палатке. Мой сын сидел и разговаривал по телефону Досова с другом. Кто-то подшивался. Он (Досов) зашел, выматерился, поднял оружие и нажал на спусковой крючок. Выстрела не было. Потом он опустил пистолет, снял с предохранителя, перезарядил и выстрелил", – рассказал Ербол Кунтинов.

Ранее сообщалось, что 7 сентября 2024 года командир взвода одной из воинских частей Минобороны в Актау на территории полигона "Оймаша" произвел выстрел из табельного пистолета ПМ в рядового.

8 сентября 2024 года отец погибшего юноши записал видеообращение, в котором потребовал наказать виновных в смерти единственного сына.