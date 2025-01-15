Убийство морпеха в Мангистау: Подсудимый направлял оружие и на других солдат

В Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам в Астане продолжается допрос свидетелей по делу об убийстве солдата-срочника Марата Баркулова, сообщает Zakon.kz.

Экс-командира взвода войсковой части 25744 регионального командования "Запад" Минобороны Дамира Досова обвиняют в умышленном убийстве 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова.

В суде допросили военнослужащих бригады морской пехоты. Они рассказали, что им известно по делу. Свидетель Нурали Максутов вспомнил, что Дамир Досов до смертельного выстрела направлял пистолет и на других сослуживцев.

"В палатке дежурного Досов направлял оружие на срочника-сержанта Ельжана Балтабаева. Сам Балтабаев мне об этом сказал 7 числа. Также Досов направлял оружие и на еще одного солдата", – сказал Нурали Максутов.

Старший офицер регионального командования "Запад" Абдувахид Садиков был начальником полевых сборов. После инцидента с гибелью военнослужащего его сняли с должности. Он отметил, что молодой лейтенант Дамир Досов прибыл в часть после обучения в вузе. Они поговорили в кабинете и командир предложил Досову должность командира взвода.

Начальник штаба бригады Багдат Майлиев вспомнил, что, когда он и другие военнослужащие передавали оружие для боевого дежурства Досову, то предупреждали его не играть с ним и не вынимать без крайней необходимости. Майлиев интересовался у Досова, можно ли ему доверить пистолет, на что он ответил "так точно".

7 сентября 2024 года командир взвода в Актау на территории полигона "Оймаша" произвел выстрел из табельного пистолета ПМ в рядового. Ранее по делу допросили мать погибшего.