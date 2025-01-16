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Общество

На Сырдарье укрепляют дамбы

Паводки, паводки в Казахстане, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, потопы в области, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 07:30 Фото: akorda.kz
В Кызылординской области готовятся к паводковому сезону. На семи участках Сырдарьи укрепили дамбы. Всего в области выявили 28 участков, где возможны подтопления. Все они взяты под круглосуточное наблюдение, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", из-за теплой погоды лед на Сырдарье так и не схватился, что усиливает вероятность паводка. Сейчас в реку поступает примерно 457 кубометров воды в секунду. Поэтому в опасных участках уже подготовили мешки, инертные материалы и технику.

"Мы должны были укрепить берег реки возле мемориала Коркыт Ата в районе станции Кармакшы. К работе приступим в скором времени, надеюсь, успеем укрепить участок до прихода большой воды. В целом ситуация находится под контролем. Наше подразделение готово к противопаводковым мероприятиям".Бейбитхан Спанов, начальник управления областного ДЧС

Ранее 15 января 2025 года депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев выступил на пленарном заседании палаты с резкой критикой контроля мобильных переводов граждан.

Аксинья Титова
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