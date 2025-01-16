На Сырдарье укрепляют дамбы

В Кызылординской области готовятся к паводковому сезону. На семи участках Сырдарьи укрепили дамбы. Всего в области выявили 28 участков, где возможны подтопления. Все они взяты под круглосуточное наблюдение, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", из-за теплой погоды лед на Сырдарье так и не схватился, что усиливает вероятность паводка. Сейчас в реку поступает примерно 457 кубометров воды в секунду. Поэтому в опасных участках уже подготовили мешки, инертные материалы и технику.

"Мы должны были укрепить берег реки возле мемориала Коркыт Ата в районе станции Кармакшы. К работе приступим в скором времени, надеюсь, успеем укрепить участок до прихода большой воды. В целом ситуация находится под контролем. Наше подразделение готово к противопаводковым мероприятиям". Бейбитхан Спанов, начальник управления областного ДЧС

Ранее 15 января 2025 года депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев выступил на пленарном заседании палаты с резкой критикой контроля мобильных переводов граждан.