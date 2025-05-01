Отцу мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали солидный штраф
В кадре опубликованного ролика можно увидеть, как мальчик на квадроцикле перевозит мешкотару.
В акимате даже подчеркнули, что семья Руслана и Динары Мырзабай показывает настоящий пример сплоченности и заботы о родном селе.
"Вместе с другими сельчанами они активно участвуют в укреплении дамбы вокруг населенного пункта. Их сын Дастан тоже вносит свой вклад: на своем квадроцикле он помогает взрослым, перевозя мешкотару для укрепления защитных сооружений. Настоящий пример другим!"Пресс-служба акимата СКО
Однако хороший пример не все восприняли должным образом.
Так, один из пользователей Сети поинтересовался: "А права нужной категории есть у парнишки? Или "это другое"?
В итоге пресс-служба Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области выступила с заявлением касательно помощи от ребенка.
"26 апреля в селе Тепличное СКО в ходе проведения работ по укреплению дамбы 34-летний житель района допустил к управлению квадроциклом своего 10-летнего сына. По данному факту он привлечен к административной ответственности по ч. 5 ст. 612 Кодекса РК об административных правонарушениях – за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему на это права".Пресс-служба ДП СКО
Согласно закону, передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, влечет штраф в размере 50 месячных расчетных показателей (1 МРП – 3 932 тенге). Теперь отцу Дастана придется заплатить 196 тысяч 600 тенге.
В заключительной части сообщения от ДП отмечено, что полиция обращает внимание на необходимость соблюдения законодательства, особенно в условиях повышенного риска.
"Безопасность детей и всех участников ликвидации последствий паводка является приоритетом. Благодарим всех, кто помогает, и призываем соблюдать меры предосторожности при выполнении любых работ".Пресс-служба ДП СКО
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Для предотвращения угрозы подтопления домов в селах Тепличное, Заречное, Ольшанка и Большая Малышка Кызылжарского района СКО на реке Есиль были задействованы 1087 человек, 126 единиц техники МЧС, Департамента полиции, местных исполнительных органов и воинских частей МЧС.