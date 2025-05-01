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События

Отцу мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали солидный штраф

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 15:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Несколько дней назад в пресс-службе акимата Северо-Казахстанской области рассказывали о ребенке, который наравне со взрослыми помогал и вносил свой вклад в укрепление дамбы в поселке Тепличное. Однако в полиции региона не стали восхищаться, а нашли нарушения, сообщает Zakon.kz.

В кадре опубликованного ролика можно увидеть, как мальчик на квадроцикле перевозит мешкотару.

В акимате даже подчеркнули, что семья Руслана и Динары Мырзабай показывает настоящий пример сплоченности и заботы о родном селе.

"Вместе с другими сельчанами они активно участвуют в укреплении дамбы вокруг населенного пункта. Их сын Дастан тоже вносит свой вклад: на своем квадроцикле он помогает взрослым, перевозя мешкотару для укрепления защитных сооружений. Настоящий пример другим!"Пресс-служба акимата СКО

Однако хороший пример не все восприняли должным образом.

Так, один из пользователей Сети поинтересовался: "А права нужной категории есть у парнишки? Или "это другое"?

В итоге пресс-служба Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области выступила с заявлением касательно помощи от ребенка.

"26 апреля в селе Тепличное СКО в ходе проведения работ по укреплению дамбы 34-летний житель района допустил к управлению квадроциклом своего 10-летнего сына. По данному факту он привлечен к административной ответственности по ч. 5 ст. 612 Кодекса РК об административных правонарушениях – за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему на это права".Пресс-служба ДП СКО

Согласно закону, передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, влечет штраф в размере 50 месячных расчетных показателей (1 МРП – 3 932 тенге). Теперь отцу Дастана придется заплатить 196 тысяч 600 тенге.

В заключительной части сообщения от ДП отмечено, что полиция обращает внимание на необходимость соблюдения законодательства, особенно в условиях повышенного риска.

"Безопасность детей и всех участников ликвидации последствий паводка является приоритетом. Благодарим всех, кто помогает, и призываем соблюдать меры предосторожности при выполнении любых работ".Пресс-служба ДП СКО

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, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 15:48
У нас одна задача – спасти Тепличное: аким СКО сделал заявление касательно паводков

Для предотвращения угрозы подтопления домов в селах Тепличное, Заречное, Ольшанка и Большая Малышка Кызылжарского района СКО на реке Есиль были задействованы 1087 человек, 126 единиц техники МЧС, Департамента полиции, местных исполнительных органов и воинских частей МЧС.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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