Суд оправдал обвиняемого в жутком ДТП, жертвами которого стали три человека

Жуткая авария произошла 24 июня 2024 года на трассе Самара – Шымкент в ЗКО. В ДТП погибли пожилая супружеская пара и их внук, передает корреспондент Zakon.kz.

Внедорожник, в котором ехали супруги Мендигалиевы и их 9-летний внук, столкнулся с большегрузом Volvo. После аварии Toyota Prado загорелась. Ужасающее видео с места трагедии быстро распространилось в Сети. Все, кто был во внедорожнике, погибли. Тела погибших настолько обгорели, что следствию даже не удалось установить точную причину смерти.

На скамье подсудимых – 53-летний житель Жамбылской области Двумар Люшанло. Кроме этого, в списке обвиняемых значится погибший Алибек Мендигалиев. Изначально следствие утверждало, что правила дорожного движения нарушили оба водителя. Однако несколько экспертиз, проведенных во время судебного следствия, показали, что на полосу встречного движения выехал именно Мендигалиев.

Таким образом, приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Двумар Люшанло оправдан ввиду отсутствия состава преступления. За ним признано право реабилитации. Гражданский иск потерпевших в 15 миллионов тенге судья Асылбек Имангалиев так же отклонил. Люшанло освободили из-под стражи в зале суда.

Второй обвиняемый Алибек Мендигалиев признан виновным по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Однако в связи со смертью осужденного Мендигалиева освободили от ответственности. Такое решение суда вызвало волну возмущения у потерпевших. Они заявили, что не согласны с приговором и будут подавать жалобу в областной суд.

"Считаю приговор несправедливым. Мой отец никогда не нарушал ПДД, был всегда аккуратен за рулем, не выезжал на дорогу уставшим. Тем более, есть два свидетеля, которые утверждают, что именно Люшанло выехал на встречку. Мне кажется, что всем было удобно повесить всю вину на погибшего", – заявил сын погибшего Акылбек Мендигалиев.

Двумара Люшанло освободили из-под стражи в зале суда, однако запретили покидать город до тех пор, пока приговор не вступит в законную силу.

Ранее Zakon.kz сообщал, что в Алматы 13 января 2025 года произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – под колесами троллейбуса погиб молодой парень.

Еще одно мощное ДТП произошло также в начале января в Алматы на проспекте Рыскулова, недалеко от пересечения с улицей Момышулы. Там столкнулись три автомобиля.