Депутат попросил денег на развитие города Конаев

Депутат Сената Султан Дюсембинов на пленарном заседании палаты 16 января 2025 года указал на отсутствие целевого финансирования для строительства в городе Конаев административных зданий и объектов энергетической и транспортной коммуникации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор отметил, что после придания городу Конаев статуса центра Алматинской области возникла необходимость строительства в городе инженерных, энергетических, социальных и административных объектов. Однако, по его словам, целевого финансирования для этого нет.

"На сегодняшний день стратегически важные проекты требуют приоритетного внимания. Например, строительство электрической подстанции "Арна" обеспечит мощный импульс экономическому и промышленному развитию региона, создаст новые рабочие места и усилит энергоснабжение производственных и социальных объектов. Кроме того, важно ускорить газификацию микрорайонов, что значительно улучшит условия жизни тысяч домохозяйств", – подчеркнул парламентарий.

При этом, по его словам, несмотря на начатую в регионе работу, финансирование нескольких проектов остается неучтенным в бюджетах на 2023-2025 годы.

"Это затрудняет своевременное выполнение мероприятий, направленных на полноценное развитие города. В частности, речь идет о стратегических объектах, таких как административные здания, энергетические и транспортные коммуникации, а также образовательные и культурные учреждения. Для выполнения поставленных задач предлагаю предусмотреть целевые трансферты из Республиканского бюджета при уточнении бюджета на 2023-2025 годы. Это позволит завершить строительство подстанции "Арна", ускорить газификацию микрорайонов и построить необходимые административные здания", – пояснил Султан Дюсембинов.

Он считает, что успешная реализация комплексного плана социально-экономического развития Конаева не только укрепит инфраструктуру города, но и повысит его привлекательность как областного центра.

В начале 2025 года в акимате Конаева заявили, что началась аудиторская проверка затрат на оформление города к Новому году.