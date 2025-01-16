Рецидивист убил женщину, его сожительница помогла сжечь тело

Суд присяжных огласил вердикт по делу об убийстве женщины в Щучинске, сообщает Zakon.kz.

По информации уголовного суда Акмолинской области, подсудимый, его сожительница и их знакомая распивали спиртные напитки. Во время застолья возникла ссора и мужчина задушил знакомую веревочным тросом.

"С целью сокрытия совершенного преступления Б. и его сожительница Д. вывезли труп в лесополосу, где, предварительно облив растворителем, подожгли. Данное уголовное дело рассмотрено с участием присяжных заседателей", – сообщили в суде.

Подсудимый признан виновным в совершении убийства и приговорен к 12 годам лишения свободы, а его сожительница – в укрывательстве тяжкого преступления, приговорена к 5 годам колонии.

"При назначении наказания, суд учел отягчающими обстоятельствами совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения, наличие опасного рецидива в действиях Б., который ранее был судим за совершение тяжкого преступления", – отметили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в Жамбылской области по 6 лет и 8 месяцев колонии получили старшеклассники, которые избили до смерти 14-летнего подростка.