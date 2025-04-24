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События

Спортсмена и его друга расстреляли в Акколе: вынесен приговор

Зал суда, стулья для присяжных, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 15:00 Фото: Zakon.kz
В уголовном суде Акмолинской области оглашен вердикт присяжных по факту двойного убийства, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых было двое. По информации пресс-службы суда региона от 24 апреля, их обвинили в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего лица.

"Судом установлено, что в августе 2024 года в городе Акколь Б. на почве имевшегося ранее конфликта совершил подстрекательство К. к убийству трех лиц. После чего К. из ружья совершил убийство двух человек, третьему потерпевшему удалось скрыться с места происшествия", – сказано в сообщении.

Вердиктом присяжных заседателей первый (Б.) признан виновным в подстрекательстве к убийству, второй (К.) в совершении убийства двух человек, в группе лиц, по сговору. (ст.99 ч.2 п.1,7 УК). Он также признан виновным в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

"По факту покушения на убийство третьего лица вердиктом присяжных Б. и К. оправданы, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. При назначении наказания, суд учел смягчающими обстоятельствами наличие малолетних детей у подсудимых и оказание первой медицинской помощи, доставление в больницу потерпевших. Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили в суде.

Приговором суда подстрекателю (Б.) назначено 18 лет лишения свободы и принудительное лечение от алкоголизма, стрелявшему (К.) назначено 18 лет 6 месяцев лишения свободы.

С каждого осужденного взыскано по 20 млн тенге компенсации морального вреда в пользу потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу.

О двойном убийстве общественности стало известно в сентябре 2024 года, когда мама одного из убитых – спортсмена и тренера – записала обращение. "Выйдя из машины, К. начал стрелять по людям, по мишеням. Застрелив моего сына, они продолжили стрельбу. Застрелили его друга. Третьему удалось сбежать и спрятаться", – рассказала женщина.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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