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Происшествия

Мать ребенка, погибшего от побоев в школе в Жамбылской области, недовольна приговором суда

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 00:49 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области вынесли приговор старшеклассникам, которые избили 14-летнего подростка, после чего тот скончался. Из троих обвиняемых, двое получили реальные сроки. Родители погибшего подростка недовольны вердиктом суда. Они считают, что приговор слишком мягкий, сообщает Zakon.kz.

Реальный срок суд назначил двоим фигурантам дела. Их осудили на шесть лет и восемь месяцев колонии. Третьему парню дали год ограничения свободы. Кроме того, суд взыскал с законных представителей осужденных моральный ущерб в пользу родителей убитого мальчика, передает КТК.

Однако родственники погибшего считают, что наказание для всех замешанных в преступлении слишком мягкое.

"Они убили моего сына. Ему было всего 14 лет. Я считаю, что им несправедливо дали очень мало. Одному из них – вообще год ограничения. Почему? В конце апреля в этом году будет год, как нет нашего сына. И получается, что у него срок уже прошел. Они били моего сына втроем! Мы будем подавать апелляцию и требовать ужесточения наказания всем", – сказала Раушан Кудасова

Стоит отметить, что в халатности обвиняются уже уволенные директор и два завуча школы. Якобы они знали о школьной группировке и побоях, но ничего не предпринимали. Решение по этим делам еще не принято.

Ранее сообщалось, что Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Жамбылской области 14 января рассмотрел дело в отношении троих несовершеннолетних, обвиняемых в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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