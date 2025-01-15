Мать ребенка, погибшего от побоев в школе в Жамбылской области, недовольна приговором суда
Реальный срок суд назначил двоим фигурантам дела. Их осудили на шесть лет и восемь месяцев колонии. Третьему парню дали год ограничения свободы. Кроме того, суд взыскал с законных представителей осужденных моральный ущерб в пользу родителей убитого мальчика, передает КТК.
Однако родственники погибшего считают, что наказание для всех замешанных в преступлении слишком мягкое.
"Они убили моего сына. Ему было всего 14 лет. Я считаю, что им несправедливо дали очень мало. Одному из них – вообще год ограничения. Почему? В конце апреля в этом году будет год, как нет нашего сына. И получается, что у него срок уже прошел. Они били моего сына втроем! Мы будем подавать апелляцию и требовать ужесточения наказания всем", – сказала Раушан Кудасова
Стоит отметить, что в халатности обвиняются уже уволенные директор и два завуча школы. Якобы они знали о школьной группировке и побоях, но ничего не предпринимали. Решение по этим делам еще не принято.
Ранее сообщалось, что Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Жамбылской области 14 января рассмотрел дело в отношении троих несовершеннолетних, обвиняемых в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.