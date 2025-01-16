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Общество

Студентов колледжа задержали в Кокшетау: у них изъяли вейпы на 15 млн тенге

Студентов колледжа задержали в Кокшетау: у них изъяли вейпы на 15 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 16:51 Фото: YouTube/PolisiaKz
В Кокшетау полицейские изъяли у двух студентов некурительные табачные изделия на сумму около 15 млн тенге. Об этом 16 января 2025 года рассказали в Департаменте полиции Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Факт незаконного оборота некурительных табачных изделий, ароматизаторов и жидкостей для них выявлен во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

"Наркоборцы задержали двух студентов местного колледжа, у которых изъято порядка тысячи электронных сигарет. В доме одного из фигурантов найдено 10 изделий, в доме второго – 970 штук. Примечательно, что последний пытался избавиться от запрещенных изделий, однако был вовремя задержан полицейскими. По словам 20-летнего фигуранта, в случае продажи изъятых электронных сигарет он мог выручить порядка 15 млн тенге".Пресс-служба ДП Акмолинской области

По обоим фактам возбуждены уголовные дела за незаконный оборот некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них.

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"Продажа и распространение данных изделий наказывается штрафом в размере до 200 МРП либо арестом до 50 суток", – напомнили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

31 октября 2024 года сообщалось, что в Павлодаре нашли сотни тысяч вейпов на более чем 100 млн тенге.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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