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Общество

Синоптики: Циклон принесет в Казахстан снегопады и дожди

Снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 17:56 Фото: unsplash
Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящую пятницу, 17 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, по стране ожидаются усиление ветра с метелью, туманы и гололед.

"Северный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят на территории Казахстана выпадение осадков в виде снега и дождя, в северных регионах – снег, горных районах юга, юго-востока – сильные осадки".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану с 16 по 18 января 2025 года. Из него следовало, что на республику вновь надвигаются снегопады.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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