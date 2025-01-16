Синоптики: Циклон принесет в Казахстан снегопады и дожди
Фото: unsplash
Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящую пятницу, 17 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, по стране ожидаются усиление ветра с метелью, туманы и гололед.
"Северный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят на территории Казахстана выпадение осадков в виде снега и дождя, в северных регионах – снег, горных районах юга, юго-востока – сильные осадки".РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану с 16 по 18 января 2025 года. Из него следовало, что на республику вновь надвигаются снегопады.
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