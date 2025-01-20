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Общество

Названы регионы Казахстана, в которых 21 января прогнозируется снегопад

Снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 18:06 Фото: pexels
Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящий вторник, 21 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", арктический циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят на территории Казахстана выпадение осадков (снег и дождь), в северо-западных, северных регионах – снег.

"По республике ожидаются усиление ветра с метелью, туманы и гололед. Временами на западе, севере Карагандинской, на севере, востоке Улытауской, утром и днем на севере, востоке Костанайской, днем на западе Северо-Казахстанской областей ожидается сильный снег".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану с 21 по 23 января 2025 года. Из него следует, что жителям страны стоит быть готовыми к ухудшению погодных условий и резким изменениям температуры.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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