Названы регионы Казахстана, в которых 21 января прогнозируется снегопад

Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящий вторник, 21 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", арктический циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят на территории Казахстана выпадение осадков (снег и дождь) , в северо-западных, северных регионах – снег .

"По республике ожидаются усиление ветра с метелью, туманы и гололед. Временами на западе, севере Карагандинской, на севере, востоке Улытауской, утром и днем на севере, востоке Костанайской, днем на западе Северо-Казахстанской областей ожидается сильный снег ". РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану с 21 по 23 января 2025 года. Из него следует, что жителям страны стоит быть готовыми к ухудшению погодных условий и резким изменениям температуры.