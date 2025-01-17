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Общество

Вооружены и опасны: о деятельности группировок вымогателей рассказали в МВД

МВД, вымогатели, задержание, Казахстан, оружие, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 13:13 Фото: МВД
В Министерстве внутренних дел 17 января рассказали о нескольких фактах вымогательств, выявленных в регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, в январе в Павлодаре управлением по борьбе с организованной преступностью (УБОП) задержана группа лиц из числа местного криминалитета, которые на системной основе занимались вымогательством у молодежи. При этом вовлекли в преступную деятельность несовершеннолетнего.

В Петропавловске сотрудники УБОП за совершение вымогательства, незаконного лишения свободы и нанесения телесных повреждений задержали группу из трех лиц. Один из фигурантов ранее неоднократно судим. Подозреваемые вымогали деньги у местного жителя, лишили его свободы и удерживали, подвергая избиению.

УБОП ДП Жамбылской области задержана криминальная группа за вымогательство у главы крестьянского хозяйства 800 тысяч тенге. У подозреваемых в ходе обыска изъяты боеприпасы и обрез. Расследование осуществляется по двум статьям – вымогательство и незаконное хранение огнестрельного оружия.

"Следует отметить, что в 2024 году сотрудниками полиции выявлено и зарегистрировано свыше 500 случаев вымогательства. Зачастую злоумышленники вымогают деньги под угрозой шантажа. Такой факт выявлен в Алматы, где в результате оперативных мероприятий сотрудниками УБОП задержаны четыре гражданина, которые за нераспространение компрометирующих видеоматериалов требовали 40 млн тенге. Стоит подчеркнуть, что обращение в правоохранительные органы является самым надежным способом предотвращения данного вида преступлений", – сказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

В конце 2024 года в Туркестанской области за вымогательство миллиона тенге задержали блогера. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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