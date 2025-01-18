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Общество

Спас жизнь пассажиру самолета: студенту из Кызылорды вручили ваучер на перелеты

Qazaq Air, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 13:09 Фото: Qazaq Air
В международном аэропорту столицы поблагодарили студента Медицинского университета Астаны Бектургана Динмухамеда за проявленные героизм и профессионализм во время спасения пассажира на борту рейса Nº426 Кызылорда - Астана, сообщает Zakon.kz.

В авиакомпании Qazaq Air пояснили, что когда во время полета одному из пассажиров стало плохо, студент седьмого курса медицинского факультета незамедлительно пришел ему на помощь. Благодаря действиям будущего врача и бортпроводников, состояние мужчины удалось стабилизировать прямо на борту самолета. 

Командир воздушного судна Абай Алданазаров и технический пилот авиакомпании Ганиден Абильмажинов вручили Бектургану Динмухамеду благодарственное письмо и ваучер на перелеты.

О том, что будущий врач из Кызылорды спас пассажира на борту самолета, стало известно 14 января 2025 года благодаря соцсетям. По словам студента, мужчина внезапно потерял сознание, у него остановилось сердце и дыхание.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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