Упростить прохождение пограничного контроля планируют в аэропортах Казахстана
Фото: Zakon.kz
В Казахстане планируют сделать более комфортной и простой процедуру прохождения погранконтроля в аэропортах, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий проект приказа подготовили в Министерстве транспорта РК.
Речь идет об упрощении и увеличению скорости прохождения пассажирами процедур контроля после прилета и перед вылетом.
Для этого предлагается принять следующие меры:
- разработать стандарты аэропорта, регламентирующего время прохождения процедур на вылет и прилет, согласованного с пограничной службой;
- предоставление пассажирам доступной информации о требованиях к прохождению процедур до начала контроля;
- установить согласованную с пограничной службой скорость обслуживания пассажиров на паспортном контроле и контроль ее соблюдения;
- внедрить автоматизированную систему паспортного контроля в аэропортах с годовым пассажиропотоком более 1 млн человек (ответственность возлагается на эксплуатанта аэропорта).
Проект опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 31 января 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют изменить правила приема на обучение в колледжи и училища.
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