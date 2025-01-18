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Общество

Упростить прохождение пограничного контроля планируют в аэропортах Казахстана

Осмотр багажа, проверка чемоданов, проверка вещей, сумок в аэропорту, интроскоп, прилет, вылет из аэропорта, люди в аэропорту, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 16:34 Фото: Zakon.kz
В Казахстане планируют сделать более комфортной и простой процедуру прохождения погранконтроля в аэропортах, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий проект приказа подготовили в Министерстве транспорта РК.

Речь идет об упрощении и увеличению скорости прохождения пассажирами процедур контроля после прилета и перед вылетом.

Для этого предлагается принять следующие меры:

  • разработать стандарты аэропорта, регламентирующего время прохождения процедур на вылет и прилет, согласованного с пограничной службой;
  • предоставление пассажирам доступной информации о требованиях к прохождению процедур до начала контроля;
  • установить согласованную с пограничной службой скорость обслуживания пассажиров на паспортном контроле и контроль ее соблюдения;
  • внедрить автоматизированную систему паспортного контроля в аэропортах с годовым пассажиропотоком более 1 млн человек (ответственность возлагается на эксплуатанта аэропорта).

Проект опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 31 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют изменить правила приема на обучение в колледжи и училища.

Андрей Дюсупов
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