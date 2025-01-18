Упростить прохождение пограничного контроля планируют в аэропортах Казахстана

В Казахстане планируют сделать более комфортной и простой процедуру прохождения погранконтроля в аэропортах, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий проект приказа подготовили в Министерстве транспорта РК.

Речь идет об упрощении и увеличению скорости прохождения пассажирами процедур контроля после прилета и перед вылетом.

Для этого предлагается принять следующие меры:

разработать стандарты аэропорта, регламентирующего время прохождения процедур на вылет и прилет, согласованного с пограничной службой;

предоставление пассажирам доступной информации о требованиях к прохождению процедур до начала контроля;

установить согласованную с пограничной службой скорость обслуживания пассажиров на паспортном контроле и контроль ее соблюдения;

внедрить автоматизированную систему паспортного контроля в аэропортах с годовым пассажиропотоком более 1 млн человек (ответственность возлагается на эксплуатанта аэропорта).

Проект опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 31 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют изменить правила приема на обучение в колледжи и училища.