Атлантический циклон принесет 16 марта осадки в несколько регионов Казахстана

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 16 марта 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

"На западе, севере, в центре и на юго-востоке Казахстана будет царить атлантический циклон и фронтальные разделы, которые обусловят прохождение осадков в виде дождя и снега", – сообщили в РГП "Казгидромет".

На востоке и юге страны отрог антициклона обусловит погоду без осадков. В целом по республике, по данным синоптиков, ожидаются туман, усиление ветра и гололед.

В Астане 16 марта ночью будет переменная облачность, без осадков. Туман. На дорогах гололедица. Днем переменная облачность, осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный. Ночью его скорость составит 3-8 м/с, днем 9-14 метров в секунду, возможны порывы до 15-18 метров. Температура воздуха ночью -5 -7°, днем +4 +6°.

В Алматы ясно, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4+7°, днем +10+12°.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5° и днем +18+20°.

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы.