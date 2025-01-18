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Общество

Полиция наградила волонтеров в Шымкенте

Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 04:55 Фото: пресс-служба ДП Шымкента
18 января в городском департаменте полиции наградили координаторов волонтерского движения Людмилу Герасимову и Нину Аронову, сообщает Zakon.kz.

Первый заместитель начальника ДП Арман Бейсенбаев вручил женщинам благодарственные письма и поблагодарил за значительный вклад и ключевую роль в оперативном обнаружении пропавших, передает пресс-служба ДП мегаполиса.

"При поддержке волонтерского движения в прошлом году и с начала текущего года более 100 пропавших без вести были найдены и возвращены домой. Своим примером волонтеры показывают как важен вклад каждого человека в обеспечение безопасности и благополучия общества", – говорится в сообщении.

Днями ранее награды от полицейских получили в Актобе два таксиста, а в Усть-Каменогорске наградили акушерку, которая спасла мальчика в местном аквапарке.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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