#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
530.12
546.08
5.17
Общество

Казахстанская полиция задержала транснациональную преступную группу, связанную с наркотиками

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 08:07 Фото: polisia.kz
20 января в Жетысуской области сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности провели операцию по задержанию организованной преступной группы, состоящей из иностранцев и гражданина Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Группа управляла нарколабораторией по изготовлению психотропного вещества – мефедрон.

"Установлено, что летом, находясь во Франции, иностранец предложил своему родственнику работу за границей. После прибытия на территорию Казахстана под руководством куратора они организовали нарколабораторию и действовали в соответствии с его инструкциями. Казахстанец оказывал им поддержку, поставляя необходимое оборудование, а также занимался закладками наркотиков", – сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности Куандык Альжанов.

Во время задержания преступников изъято около 6 кг мефедрона и специальное оборудование. Подозреваемые находятся под стражей.

Ранее сотрудники Департамента полиции Алматы по горячим следам раскрыли 170 случаев хулиганства. Об этом 17 января 2025 года рассказали в пресс-службе ДП.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Регистрация мопедов: что нужно знать
Общество
08:59, Сегодня
Регистрация мопедов: что нужно знать
Электрические подстанции и объекты теплоснабжения строят в Астане
Общество
08:51, Сегодня
Электрические подстанции и объекты теплоснабжения строят в Астане
Врачи клиники в Актау выявили признаки рака у 13 человек во время обследования
Общество
05:28, Сегодня
Врачи клиники в Актау выявили признаки рака у 13 человек во время обследования
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: