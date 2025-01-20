Казахстанская полиция задержала транснациональную преступную группу, связанную с наркотиками

Фото: polisia.kz

20 января в Жетысуской области сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности провели операцию по задержанию организованной преступной группы, состоящей из иностранцев и гражданина Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Группа управляла нарколабораторией по изготовлению психотропного вещества – мефедрон. "Установлено, что летом, находясь во Франции, иностранец предложил своему родственнику работу за границей. После прибытия на территорию Казахстана под руководством куратора они организовали нарколабораторию и действовали в соответствии с его инструкциями. Казахстанец оказывал им поддержку, поставляя необходимое оборудование, а также занимался закладками наркотиков", – сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности Куандык Альжанов. <br> Во время задержания преступников изъято около 6 кг мефедрона и специальное оборудование. Подозреваемые находятся под стражей. Ранее сотрудники Департамента полиции Алматы по горячим следам раскрыли 170 случаев хулиганства. Об этом 17 января 2025 года рассказали в пресс-службе ДП.



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