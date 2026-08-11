Будущая пенсия зависит от этого: казахстанцам дали важное разъяснение
Подробные разъяснения на эти и другие вопросы касательно базовой пенсии 11 августа 2026 года дала директор Департамента социального обеспечения и социального страхования МТСЗН РК Данара Кайролла.
– Что такое базовая пенсия?
– Базовая пенсия – это ежемесячная денежная выплата, предоставляемая по достижении пенсионного возраста.
Это базовый компонент пенсии, который назначается всем гражданам по достижении пенсионного возраста гарантированно.
– Каков размер базовой пенсии?
– Минимальный размер базовой пенсии составляет 70% от прожиточного минимума, максимальный размер – 118%.
На размер базовой пенсии влияет трудовой стаж и стаж в накопительной пенсионной системе.
– Может ли человек сам повлиять на размер своей будущей базовой пенсии?
– Да, у того, кто имеет официальный трудовой стаж и стаж в накопительной пенсионной системе, размер базовой пенсии может достигать максимального размера.
Поэтому важно иметь официальное трудоустройство и регулярно участвовать в накопительной пенсионной системе.
– Что изменилось сейчас по базовой пенсии?
– Раньше базовая пенсия была одинаковой для всех, независимо от того, сколько человек проработал.
Сейчас действует другой принцип: чем больше трудовой стаж и стаж участия в накопительной пенсионной системе, тем выше базовая пенсия. Это справедливо и дает людям стимул работать официально, чтобы в будущем получить более высокую пенсию.
Прожиточный минимум с 1 января 2026 года составляет 50 851 тенге.
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