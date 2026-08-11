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Общество

Будущая пенсия зависит от этого: казахстанцам дали важное разъяснение

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 17:03 Фото: unsplash
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказали, как формируется базовая пенсионная выплата, от чего зависит ее размер и какую роль играют трудовой стаж, официальное трудоустройство и участие в накопительной пенсионной системе, сообщает Zakon.kz.

Подробные разъяснения на эти и другие вопросы касательно базовой пенсии 11 августа 2026 года дала директор Департамента социального обеспечения и социального страхования МТСЗН РК Данара Кайролла.

– Что такое базовая пенсия?

– Базовая пенсия – это ежемесячная денежная выплата, предоставляемая по достижении пенсионного возраста.

Это базовый компонент пенсии, который назначается всем гражданам по достижении пенсионного возраста гарантированно.

– Каков размер базовой пенсии?

– Минимальный размер базовой пенсии составляет 70% от прожиточного минимума, максимальный размер – 118%.

На размер базовой пенсии влияет трудовой стаж и стаж в накопительной пенсионной системе.

– Может ли человек сам повлиять на размер своей будущей базовой пенсии?

– Да, у того, кто имеет официальный трудовой стаж и стаж в накопительной пенсионной системе, размер базовой пенсии может достигать максимального размера.

Поэтому важно иметь официальное трудоустройство и регулярно участвовать в накопительной пенсионной системе.

– Что изменилось сейчас по базовой пенсии?

– Раньше базовая пенсия была одинаковой для всех, независимо от того, сколько человек проработал.

Сейчас действует другой принцип: чем больше трудовой стаж и стаж участия в накопительной пенсионной системе, тем выше базовая пенсия. Это справедливо и дает людям стимул работать официально, чтобы в будущем получить более высокую пенсию.

Прожиточный минимум с 1 января 2026 года составляет 50 851 тенге.

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 17:03
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24 июля в Минтруда раскрыли, сколько казахстанцев получают пенсии и пособия. В ведомстве уточнили, что на социальные выплаты в 2026 году предусмотрено 6,8 трлн тенге.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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