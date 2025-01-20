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Общество

Судебное разбирательство по выплате компенсации за жилье военнослужащему: решение Верховного суда

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 09:39 Фото: Zakon.kz
В Верховном суде Казахстана сегодня, 20 января 2025 года, рассказали о деле военнослужащего, на которого войсковая часть подала иск из-за выплаченной ему компенсации за жилье, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что военнослужащему во время службы по контракту было предоставлено служебное жилище в закрытом военном городке.

"Поскольку это жилье не подлежало приватизации, то в 2022 году на основании приказа войсковой части ему выплачено 33 млн тенге компенсации. На них он купил дом в селе. Позже войсковая часть отменила приказ о выплате компенсации, о взыскании которой направила иск в суд. Местные суды, взыскав с ответчика в доход государства 33 млн тенге, указали на уже реализованное военнослужащим право на приватизацию, следовательно, лишение его права на получение денежной компенсации", – говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

Верховный суд отменил судебные акты, отказав в иске войсковой части, поскольку военнослужащий не лишен права получения единовременной денежной выплаты.

В соответствии с утвержденными правительством правилами, выплата жилищной компенсации производится единовременным ее перечислением при наличии нахождения военнослужащего в списке нуждающихся, соответствующих документов и положительного решения жилищной комиссии о выплате компенсации.

Установлено, что ответчик был признан нуждающимся в жилье.

"На момент подачи рапорта его воинская выслуга в календарном исчислении составила более 20 лет. Военнослужащий проживал в закрытом городке и на праве собственности он и члены его семьи жилья не имели. Денежная компенсация получена им на семью, состоящую из шести человек: супруги (тоже военнослужащей) и четверых детей. Эти средства использованы для приобретения единственного жилья".Пресс-служба ВС РК

Как отмечается, жилище из госжилфонда предоставляется в размере не менее 15 кв. м и не более 18 кв. м полезной площади на человека, но не менее 1-комнатной квартиры.

"В 2014-м военнослужащий приватизировал 1-комнатную квартиру в 15,9 кв. м, которую сразу подарил матери. Следовательно, эта жилплощадь на семью из шести человек не соответствует нормам и военнослужащий на момент выплаты компенсации фактически не утратил статуса нуждающегося в жилье".Пресс-служба ВС РК

В Верховном суде РК разъяснили, что изменения, касающиеся ограничения на выплату денежной компенсации в случае реализации ранее права на приватизацию внесены после 29 апреля 2022 года, тогда как приказ о выплате денежной компенсации издан 23 декабря 2021 года.

"В редакции, действовавшей в период издания приказа о выплате компенсации, такого ограничения установлено не было".Пресс-служба ВС РК

Ранее мы писали, что изменилось в правилах назначения жилищных выплат военнослужащим. Подробнее об этом можете прочитать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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