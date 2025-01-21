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Общество

Стрельцы и Рыбы: почему удача всегда на их стороне

Стрельцы и Рыбы: почему удача всегда на их стороне, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 09:29 Фото: pexels
Астрологи убеждены, что звезды наделили двух представителей зодиакального круга особым везением. У них всегда все получается, а жизнь щедро одаривает подарками. Амбассадорами удачи считаются Стрельцы и Рыбы, сообщает Zakon.kz.

К примеру, Стрелец, которым управляет Юпитер – планета роста, изобилия и успеха, буквально запрограммирован на благоприятные обстоятельства.

Представители этого знака обладают неистощимым оптимизмом, который, как магнит, притягивает хорошие события.

Но главная сила этого жизнерадостного знака – открытость миру и людям.

Благодаря этому они легко устанавливают связи, находят поддержку в самых неожиданных местах и часто оказываются в нужное время в нужном месте.

Рыбы, напротив, на первый взгляд кажутся менее динамичными, но их удача – дело рук Нептуна, который наделяет их интуицией и способностью чувствовать течение жизни.

Этот меланхоличный знак, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", буквально плывут по волнам судьбы, часто принимая спонтанные решения, которые в итоге оказываются гениальными.

Их мягкость и эмпатия делают их любимцами окружающих, а искренняя вера в доброту мира создает вокруг них атмосферу, в которой мечты легко становятся реальностью.

В заключительной части астрологи подчеркивают, что секрет счастья этих двух знаков заключается не только в поддержке звезд, но и в том, что они умеют благодарить жизнь за ее подарки, даже если на первый взгляд они не столь очевидны.

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Напомним, 21 января 2025 года произойдет редкое астрономическое явление – парад шести планет. Венера, Юпитер, Уран, Марс, Нептун и Сатурн выстроятся в одну линию. С позиции астрологов это событие создаст мощнейший энергетический поток. И, согласно гороскопу от известного астролога Тамары Глобы, четырем знакам зодиака парад планет принесет кардинальные перемены в жизни.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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