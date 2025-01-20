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События

Трассы закрыли от Астаны до Щучинска и Караганды из-за бурана

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 19:24 Фото: Zakon.kz
20 января 2025 года в связи с ухудшением погодных условий в двух областях Казахстана вводится ограничение движения на нескольких участках республиканских автодорог, сообщает Zakon.kz.

В 16:30 ввели ограничение движения для всех видов транспорта на республиканской автодороге Астана – Ерейментау – Шидерты (км 16-200), на участке от Астаны до границы Павлодарской области.

В 17:00 на участке автодороги Астана – Петропавловск (км 18-232, от города Астаны до города Щучинска) также введено ограничение движения. 

В Карагандинской области с 18:30 20 января вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Астана – Караганда – Алматы (км 1353-1426, от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау). Кроме того, с 19:00 на участке той же автодороги (км 1505-1610, от села Атамекен до села Аксу-Аюлы) вводится ограничение для грузового и общественного транспорта.

Ориентировочное открытие всех ограниченных участков дорог планируется на 21 января 2025 года в 07:00.

Ранее из-за резкого похолодания и гололеда ДЧС Астаны обратился к жителям столицы. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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