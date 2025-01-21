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Общество

Казахстанец разработал схему, в рамках которой украли почти 2 млрд тенге из бюджета

Фунты стерлингов и тенге, обмен валют, разная валюта, деньги, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 11:12 Фото: Zakon.kz
Агентство по финансовому мониторингу в Туркестанской области пресекло деятельность организованной преступной группы, которая путем оформления фиктивных залогов присвоила бюджетные деньги на общую сумму 1,9 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации АФМ, группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы "Сыбаға", направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота.

"Для этого создано ТОО "Кредитное товарищество "Яссы-кредит НС" в городе Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО "Expert Consulting Group", – сообщили в ведомства.

Разработал и координировал преступную схему председатель комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов.

"Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы", – рассказали детали в АФМ.

В настоящее время в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек.

На имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 млрд тенге.

Ранее в Шымкенте высокопоставленного чиновника посадили на восемь лет за растрату около 700 млн тенге.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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