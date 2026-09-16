Через ЭЦП и подставные ИП: как в Туркестанской области украли 103 млн бюджетных тенге

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Туркестанской области завершил расследование в отношении преступной группы по факту хищения государственных субсидий, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, озвученной 16 сентября 2026 года, для реализации незаконной схемы использовались 4 ИП, ТОО "Нур-Келес" и ТОО "Бимен С.", формально зарегистрированные на третьих лиц.

Фактический контроль над ними осуществлялся через переданные ЭЦП, печати и нотариальные доверенности на распоряжение банковскими счетами.

"С использованием указанных субъектов в информационные системы вносились заведомо недостоверные сведения о приобретении и наличии сельскохозяйственных животных, а также проведении селекционной работы, после чего оформлялись электронные заявки на получение субсидий", – уточнили в пресс-службе Агентства.

В итоге полученные из бюджета денежные средства обналичивались, распределялись между участниками схемы и использовались в личных целях.

Общая сумма ущерба составила 103 млн тенге .

В результате бюджетные средства, предназначенные для поддержки добросовестных сельхозтоваропроизводителей и развития животноводства региона, использовались не по целевому назначению.

"С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых: 2 жилых дома, 4 автомашины, парковочное место и земельный участок. Один из подозреваемых помещен под стражу, в отношении второго избрана мера пресечения в виде залога". Пресс-служба АФМ РК

Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Несколько дней ранее, 14 сентября, стало известно о том, что главу структурного подразделения Finiko, находившуюся в международном розыске с 2022 года, вернули из Турции. Операцию провели сотрудники Департамента АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры.