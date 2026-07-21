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Экономика и бизнес

Что изменится для владельцев электромобилей в Казахстане

Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 11:55 Фото: unsplash
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 21 июля 2026 года поручил активизировать работу по развитию инфраструктуры для электромобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что, по данным Международного энергетического агентства, уже к 2030 году электромобили займут более 40% от общего объема продаж автомобилей по всему миру.

"Мировой автопром также стремительно переходит к использованию электрического грузового транспорта. На сегодняшний день вдоль ключевых автомагистралей страны функционирует порядка 70 электрозарядных станций. Недавно заключено соглашение об инвестициях с компанией "Car Park Transformer" по строительству 250 станций придорожного сервиса до 2030 года. Необходимо и далее активно развивать соответствующую инфраструктуру, создавая благоприятные условия для новых инвесторов. Поручаю министерству транспорта совместно с министерством промышленности усилить работу по привлечению крупных международных компаний для развития сетей электрозарядных станций", – сказал Олжас Бектенов.

По его словам, в стране имеется необходимая сырьевая база для интеграции в глобальную цепочку производства аккумуляторов для электромобилей.

"Планируется запуск крупного проекта по производству сферического графита, критически важного в производстве аккумуляторов. Министерству промышленности совместно с заинтересованными государственными органами требуется обеспечить своевременный ввод проекта в эксплуатацию. Также в ходе недавней поездки в Китайскую Народную Республику глава государства встретился с руководством компании CATL (Contemporary AmperexTechnology Company Limited. – Прим. ред.), которая является мировым лидером в производстве аккумуляторов. Компания подтвердила свое намерение в реализации высокотехнологичного производства на территории нашей страны. Всем уполномоченным органам необходимо держать на особом контроле реализацию данного проекта", – заявил Олжас Бектенов.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерству промышленности совместно с предприятиями в течение месяца разработать план по созданию производств автокомпонентов в Казахстане.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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