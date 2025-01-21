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Общество

В Минобороны рассказали подробности гибели солдата в Сарыозеке

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, служба, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 12:47 Фото: Министерство обороны РК
Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил, генерал-майор Мереке Кучекбаев озвучил предварительные результаты служебного расследования по делу о гибели солдата в Сарыозеке, сообщает Zakon.kz.

Рядовой Дастан Курманбек скончался 14 января 2025 года в войсковой части 12740 поселка Сарыозек. Правоохранительными органами возбуждено и расследуется уголовное дело.

"По итогам служебного расследования мы сделали предварительные выводы, заключающиеся в том, что, возможно, причиной гибели могли стать отдельные упущения в работе командования с подчиненным личным составом, которое не смогло вовремя заметить, выявить внутренние переживания Дастана на фоне адаптации его к условиям воинской службы и оказать ему моральную и психологическую поддержку", – сказал Мереке Кучекбаев.

Он подчеркнул, что обычно командование незамедлительно реагирует на отклонения в поведении военнослужащих.

"8 января, получив информацию о переживаниях рядового Дастана Курманбека, командир части лично провел с ним беседу, состоялся телефонный разговор с родителями, которые уже 12 января прибыли в часть и встретились с сыном. Соответственно, командованием воинской части было предоставлено увольнение из расположения воинской части, то есть в течение всего дня Дастан находился с родителями", – пояснил генерал-майор.

По прибытии из увольнения Дастан, его родители в командование воинской части и в целом в другие, в том числе правоохранительные органы, с вопросами, просьбами, заявлениями не обращались. Каких-либо проблем, связанных с взаимоотношениями внутри воинского коллектива, в том числе офицерами и сержантами, не было.

"Обстоятельства будут устанавливаться в рамках следствия компетентными органами. Мы оказываем всестороннюю поддержку для объективного расследования. В этом мы очень сильно заинтересованы", – заключил Мереке Кучекбаев.

Ранее сообщалось, что в Жетысуской области скончался 18-летний солдат срочной службы Дастан Курманбек. Во время полевых учебных занятий по боевой подготовке срочник получил ранение в грудь из-за нарушения правил обращения с оружием.

Бауыржан Муканов
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