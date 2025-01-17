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Происшествия

Новый смертельный случай в армии: 18-летний солдат погиб в Жетысуской области

солдат погиб в Жетысуской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 23:55 Фото: скриншот видео
В Жетысуской области скончался 18-летний солдат срочной службы Дастан Курманбек. Парень получил смертельное ранение в грудь, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным КТК, ЧП случилось во вторник в Сарыозекском гарнизоне.

Как рассказали в пресс-службе Сухопутных войск, все произошло во время полевых учебных занятий по боевой подготовке. Утверждается, что солдат срочной службы получил ранение в грудь из-за нарушения правил обращения с оружием.

Накануне Дастана Курманбека похоронили в Туркестанской области. В данное время в ведомстве выясняют причины и обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело.


"На месте происшествия работает специальная комиссия во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками. По службе данный военнослужащий характеризовался положительно. Жалоб и заявлений командование части не высказывало. Все служебные обязанности выполнял в полном объеме. За день до происшествия ему было предоставлено дневное увольнение в связи с приездом родителей. Мы понимаем горе родных и разделяем невосполнимую утрату". Командующий войсками регионального командования "Юг" МО РК Ержан Ибраев

Ранее, 7 сентября 2024 года, командир взвода в Актау на территории полигона "Оймаша" произвел выстрел из табельного пистолета ПМ в рядового. Свидетель убийства описал, как произошел выстрел. По делу допросили мать погибшего и других сослуживцев. Перед убийством Досов пугал оружием двух солдат. Позже подсудимый заявил, что выстрелил случайно.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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