Жителей Астаны попросили не выезжать из города

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Департамент полиции Астаны сегодня, 21 января 2025 года, обратился к жителям и гостям столицы. Их призывают быть предельно внимательными на дорогах, учитывать снижение видимости при выпадении осадков, сообщает Zakon.kz.

Причина – ухудшение погодных условий. "При выезде на личном транспорте важно учитывать сообщения об ухудшении погодных условий и ограничениях в движении (гололед, метель)... Необходимо избегать резких маневров, держать дистанцию до впереди идущего транспорта больше привычной в полтора – два раза". Пресс-служба ДП Астаны В полиции напомнили, что дороги Астана – Павлодар, Астана – Кокшетау, Астана – Караганда, Астана – Кабанбай Батыра (город Косшы) закрыты. "Просим жителей и гостей столицы воздержаться от загородных поездок. Будьте внимательны! Берегите себя и близких!" – заключили в пресс-службе ДП Астаны. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана Қаласының Полиция Департаменті (@police__astana) Днем ранее к жителям и гостям Астаны обратился ДЧС, который рекомендовал прислушиваться к предупреждениям специалистов. Материал по теме Сильный ветер и резкое похолодание: казахстанцев предупредили о надвигающейся стихии По данным РГП "Казгидромет", в Астане 20-21 января 2025 года ожидается снег, метель, гололед. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

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