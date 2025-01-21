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Общество

Жителей Астаны попросили не выезжать из города

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 14:40 Фото: pexels
Департамент полиции Астаны сегодня, 21 января 2025 года, обратился к жителям и гостям столицы. Их призывают быть предельно внимательными на дорогах, учитывать снижение видимости при выпадении осадков, сообщает Zakon.kz.

Причина – ухудшение погодных условий.

"При выезде на личном транспорте важно учитывать сообщения об ухудшении погодных условий и ограничениях в движении (гололед, метель)... Необходимо избегать резких маневров, держать дистанцию до впереди идущего транспорта больше привычной в полтора – два раза".Пресс-служба ДП Астаны

В полиции напомнили, что дороги Астана – Павлодар, Астана – Кокшетау, Астана – Караганда, Астана – Кабанбай Батыра (город Косшы) закрыты.

"Просим жителей и гостей столицы воздержаться от загородных поездок. Будьте внимательны! Берегите себя и близких!" – заключили в пресс-службе ДП Астаны.

Днем ранее к жителям и гостям Астаны обратился ДЧС, который рекомендовал прислушиваться к предупреждениям специалистов.

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По данным РГП "Казгидромет", в Астане 20-21 января 2025 года ожидается снег, метель, гололед. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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