Жителей Астаны попросили не выезжать из города
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Департамент полиции Астаны сегодня, 21 января 2025 года, обратился к жителям и гостям столицы. Их призывают быть предельно внимательными на дорогах, учитывать снижение видимости при выпадении осадков, сообщает Zakon.kz.
Причина – ухудшение погодных условий.
"При выезде на личном транспорте важно учитывать сообщения об ухудшении погодных условий и ограничениях в движении (гололед, метель)... Необходимо избегать резких маневров, держать дистанцию до впереди идущего транспорта больше привычной в полтора – два раза".Пресс-служба ДП Астаны
В полиции напомнили, что дороги Астана – Павлодар, Астана – Кокшетау, Астана – Караганда, Астана – Кабанбай Батыра (город Косшы) закрыты.
"Просим жителей и гостей столицы воздержаться от загородных поездок. Будьте внимательны! Берегите себя и близких!" – заключили в пресс-службе ДП Астаны.
Днем ранее к жителям и гостям Астаны обратился ДЧС, который рекомендовал прислушиваться к предупреждениям специалистов.
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